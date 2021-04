Da Mandzukic a Pepe | quando i giocatori rinunciano allo stipendio

(Di sabato 17 aprile 2021) L'attaccante del Milan Marioha rinunciato alla mensilità di marzo per via dei troppi infortuni, ma non è il solo ad aver rifiutato lo. Ecco alcuni casi

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mandzukic Pepe

L'attaccante del Milan Marioha rinunciato alla mensilità di marzo per via dei troppi infortuni, ma non è il solo ad aver rifiutato lo stipendio. Ecco alcuni casiTra i lusitani spiccano l'ex Real Madrid, capitano della squadra, e l'ex interista Joao Mario ... acquistando giocatori di prospettiva come Tomori , campioni affermati comee buone ..."CR7 resta" scrive Tuttosport in apertura quest'oggi, dedicando spazio a un'intervista a Pepe, difensore del Porto e grande amico dell'attaccante della Juventus. Il portoghese rivela: "Cristiano è fel ...Ecco le principali notizie calcistiche di oggi 17 aprile 2021. ALTEZZA IBRA - Prima pagina de La Gazzetta dello Sport dedicata ai piani futuri del Diavolo sul mercato. Campeggiano infatti le foto di I ...