Covid, docente positivo: plesso scolastico in isolamento (Di sabato 17 aprile 2021) Per disposizione della ASL Napoli 2 Nord l'intero plesso scolastico Aurora di Forio è stato messo in quarantena, per la positività accertata di un docente. Il provvedimento riguarda 90 circa tra alunni, docenti e collaboratori scolastici della scuola dell'infanzia del comune isolano che dovranno restare in isolamento sino al 26 aprile; le attività didattiche proseguiranno in Lead, i legami educativi a distanza. Sempre a Forio 3 classi della scuola primaria Balsofiore sono ugualmente in isolamento per il contagio da corona virus confermato per alunni o genitori. Nella giornata di ieri sull'isola stati accertati 24 contagi, nei comuni di Ischia, Forio e Lacco Ameno su un totale di 113 tamponi eseguiti. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

