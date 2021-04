Cosa cambia per chi vuole andare in barca con il decreto di aprile (Di sabato 17 aprile 2021) La settimana prossima il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà il decreto di aprile che prevede la possibilità per le regioni di tornare in fascia gialla. Una novità importante per chi ha una barca e vuole finalmente usarla. Vediamo Cosa cambia. Nelle regioni che torneranno in fascia gialla sarà possibile andare in barca. L’indirizzo del Governo è quello di mantenere il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sarà quindi vietato andare in barca durante queste ore della notte. Per quel che concerne lo spostamento tra le regioni, l’esecutivo sembra intenzionato a permettere lo spostamento tra quelle che sono in fascia gialla. Se così sarà si ci potrà muovere anche fuori regione se si sconfina sempre in zona ... Leggi su nonsolonautica (Di sabato 17 aprile 2021) La settimana prossima il presidente del Consiglio Mario Draghi firmerà ildiche prevede la possibilità per le regioni di tornare in fascia gialla. Una novità importante per chi ha unafinalmente usarla. Vediamo. Nelle regioni che torneranno in fascia gialla sarà possibilein. L’indirizzo del Governo è quello di mantenere il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino. Sarà quindi vietatoindurante queste ore della notte. Per quel che concerne lo spostamento tra le regioni, l’esecutivo sembra intenzionato a permettere lo spostamento tra quelle che sono in fascia gialla. Se così sarà si ci potrà muovere anche fuori regione se si sconfina sempre in zona ...

Advertising

repubblica : Torna la zona gialla, dai ristoranti la sera al pass per muoversi tra regioni: ecco cosa cambierà - ZZiliani : Il calcio italiano è quella cosa che se #Ronaldo dà un calcio in faccia a #Cragno, #Calvarese non lo caccia e… - Corriere : La prima data da segnarsi è il 23 aprile, quando si saprà quali regioni passano in fascia gialla. Qui il cronoprogr… - yoygiada : RT @Adri19510: MA IL PASS SERVE SOLO PER GLI ITALIANI O VIENE APPLICATO ANCHE AI CLANDESTINI ????? Riaperture, il calendario di Mario Dragh… - Evgheni_73 : @matteosalvinimi Coprifuoco, mascherine infinite, pass per gli spostamenti, palestre chiuse, min.speranza sempre lì… -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa cambia La Campania torna in zona arancione: cosa si può fare e cosa no da lunedì Da lunedì 19 aprile la Campania passerà in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza ieri sera. Ma cosa cambia rispetto alle regole osservate in zona rossa e cosa si può o non si può fare? Vediamo nel dettaglio. Riaprono le scuole? Si, di ogni ordine e grado, in presenza. Le superiori al 50 per ...

Come togliere il nome da un conto corrente cointestato senza chiuderlo ...togliere il nome da un conto corrente cointestato senza chiuderlo? Cosa si deve fare per far sì che una persona non figuri più nella lista dei titolari di un conto corrente cointestato? Cosa cambia ...

Come cambiare la propria vita in meglio Bisogna ricordarsi che cambiare non è una colpa, ma la colpa è non ammettere quello che non si è più. Quindi piuttosto che focalizzarsi sulla colpevolezza bisogna concentrarsi sulla spinta che la ...

Da lunedì Campania in arancione, ecco cosa cambia Da lunedì prossimo la Campania torna in zona arancione. La Regione lascia la zona rossa e passa alla fascia con regole e divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.

Da lunedì 19 aprile la Campania passerà in zona arancione. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha firmato l'ordinanza ieri sera. Marispetto alle regole osservate in zona rossa esi può o non si può fare? Vediamo nel dettaglio. Riaprono le scuole? Si, di ogni ordine e grado, in presenza. Le superiori al 50 per ......togliere il nome da un conto corrente cointestato senza chiuderlo?si deve fare per far sì che una persona non figuri più nella lista dei titolari di un conto corrente cointestato?...Bisogna ricordarsi che cambiare non è una colpa, ma la colpa è non ammettere quello che non si è più. Quindi piuttosto che focalizzarsi sulla colpevolezza bisogna concentrarsi sulla spinta che la ...Da lunedì prossimo la Campania torna in zona arancione. La Regione lascia la zona rossa e passa alla fascia con regole e divieti meno rigidi per contrastare la diffusione del contagio da coronavirus.