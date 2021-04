**Comunali: Calenda, ‘per Letta primarie non più intoccabili, si fanno dove conviene’** (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Contrordine compagni e amici. Le primarie non sono più intoccabili ma diventano duttili. Si possono fare e o non fare, oppure si possono svolgere dove conviene mantenere il potere e non altrove. In sostanza una sorta di primarie ‘a scomparsa’ mentre le città, i loro problemi e i bisogni dei cittadini possono anche passare in secondo piano”. Così Carlo Calenda, leader di Azione e candidato sindaco a Roma commenta le parole del segretario Pd sulle primarie. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 17 aprile 2021) Roma, 17 apr. (Adnkronos) – “Contrordine compagni e amici. Lenon sono piùma diventano duttili. Si possono fare e o non fare, oppure si possono svolgereconviene mantenere il potere e non altrove. In sostanza una sorta di‘a scomparsa’ mentre le città, i loro problemi e i bisogni dei cittadini possono anche passare in secondo piano”. Così Carlo, leader di Azione e candidato sindaco a Roma commenta le parole del segretario Pd sulle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

