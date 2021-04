Cautano | bambini positivi al test rapido | l’invito del sindaco alla cittadinanza 

Leggi su anteprima24

(Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – “Manifestando la massima disponibilità e vicinanza aiche, sottopostisi al tamponeed in attesa dell’esito di quello molecolare, sono risultatial Covid-19 ed alle rispettive famiglie, a scopo precauzionale si invitano tutti i genitori degli alunni frequentanti le scuole diad evitare, almeno per i prossimi tre giorni, frequentazioni al di fuori del proprio nucleo familiare”. Così ildi, Alessandro Gisoldi. Il primo cittadino comunica inoltre che il Comune ha già provveduto a programmare l’immediata sanificazione di tutte le strutture scolastiche e, “restando in attesa di disposizioni del servizio epidemiologico dell’Asl, si assicura – aggiunge – sin d’ora che la ripresa delle lezioni avverrà in ...