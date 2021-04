Casa del clan Mallardo, sequestro a Giugliano (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Giugliano in Campania hanno sequestrato dei beni – in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli, sezione applicazioni misure di prevenzione – nei confronti di una 31enne incensurata di Napoli. La donna è la figlia di Patrizio Picardi, 56enne attualmente detenuto e ritenuto personaggio di spicco del clan Mallardo. I carabinieri hanno dimostrato la sproporzione tra i redditi formalmente dichiarati dalla 31enne e i beni materialmente posseduti. Per questo motivo i carabinieri, su disposizione del tribunale di Napoli, hanno sequestrato un immobile composto da 5 vani. L’immobile è ubicato nella piazza santissima annunziata di Giugliano in Campania ed ha un valore di mercato di circa 180mila euro. L'articolo proviene ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 17 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoI Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia diin Campania hanno sequestrato dei beni – in esecuzione di un provvedimento emesso dal tribunale di Napoli, sezione applicazioni misure di prevenzione – nei confronti di una 31enne incensurata di Napoli. La donna è la figlia di Patrizio Picardi, 56enne attualmente detenuto e ritenuto personaggio di spicco del. I carabinieri hanno dimostrato la sproporzione tra i redditi formalmente dichiarati dalla 31enne e i beni materialmente posseduti. Per questo motivo i carabinieri, su disposizione del tribunale di Napoli, hanno sequestrato un immobile composto da 5 vani. L’immobile è ubicato nella piazza santissima annunziata diin Campania ed ha un valore di mercato di circa 180mila euro. L'articolo proviene ...

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Al di là del momento straordinario, il fatto che non posso decidere di uscire di casa alle 22.30 per farmi una pass… - enpaonlus : Condannato in appello chi uccise a fucilate i cani Moon e Shadow: era il vicino di casa. Dovrà rifondere 10.000 € e… - OfficialASRoma : ?????? In casa, in Europa e in maglia bianca Aldair ha segnato la sua unica doppietta in giallorosso ???? Era Roma-G… - Rosyfree74 : RT @P_Rava: @Moonlightshad1 La rappresentazione plastica del 'ritorno alla vita' sotto casa mia: folle di bimbiminkia attempati - genere wa… - N4MS30K : io che tornando a casa becco proprio questo momento del concerto ?? -