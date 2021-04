Calciomercato Juventus | maxi-scambio col Chelsea | Sgarbo a Conte

(Di sabato 17 aprile 2021), ipotesicon ile possibile addio a Rodrigo Bentancur: l’incredibile scenario in vista dell’estate Protagonista di una stagione tutt’altro che esaltante, Rodrigo Bentancur non appare più insostituibile nel centrocampo… L'articolocolè stato pubblicato originariamente sul sitonews.com.

Advertising

Gazzetta_it : La #Juve si tuffa su #Donnarumma. Blitz di #Raiola a Torino #calciomercato #Milan - sportli26181512 : Calciomercato Juventus: l'Everton fissa il prezzo di Kean, che richiesta!: L’Everton fissa il prezzo di Moise Kean,… - gilnar76 : Notizie Serie A LIVE: Ronaldo ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Biasin difende Pirlo: «È i ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… - gilnar76 : Conferenza stampa Conte: ... #AllianzStadium #Bianconeri #Calciomercato #Continassa #Finoallafine… -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus

ORSATO - 'Uno dei migliori arbitri in assoluto, qualche erroraccio l'hanno fatto anche i migliori, come Inter -di qualche anno fa, anche i grandi calciatori, ma lui è una garanzia, cioè ...Commenta per primo Domani a ora di pranzo il big match della 18giornata del campionato di Serie A femminile vedrà affrontarsi il sorprendente Sassuolo e la fortissimaWomen, che finora in campionato le ha vinte tutte! Stefano Braghin, direttore della squadra bianconera, potrà osservare con attenzione due giocatrici neroverdi: il difensore Martina Lenzini, ...Zinedine Zidane, accostato anche alla Juventus, parla del suo futuro e del possibile rinnovo con il Real Madrid ...2' di lettura 17/04/2021 - Domenica (18 aprile), alle ore 15.00, all’Helvia Recina di Macerata sarà di nuovo derby per il Matelica, che nel penultimo appuntamento della regular season, affronterà il F ...