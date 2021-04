Bucce di piselli | non buttatele | cucinatele così! Idea riciclo!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 17 aprile 2021) Sgranare iper liberarli dalleè una delle operazioni tipiche di ogni primavera. Gustosi e sani, questi legumi regalano un pieno di proteine vegetali, vitamine e sali minerali. Ricchi di fosforo, ferro, calcio, potassio, contengono poco amido e risultano altamente digeribili. Ma le sorprese non finiscono qui: anche i baccelli sono commestibili. Penserete mica di gettarli?!? Provate a utilizzarli ad esempio per vellutate, minestre o risotti, oppure ancora per realizzare un delicato brodino. Fateli bollire per una buona mezz’ora con altre verdure, non li sprecherete! Se, però, desiderate realizzare una ricetta sfiziosa, magari per un aperitivo finge food con gli amici di sempre, provate a seguire i consigli che noi di Non Solo Riciclo abbiamo scovato per voi! Curiose? Iniziamo!difritte: ...