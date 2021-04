Bologna-Spezia, Mihajlovic: “Abbiamo un obiettivo. L’assenza di Joey Saputo? Ho la mia idea” (Di sabato 17 aprile 2021) Parola a Sinisa Mihajlovic.VIDEO Roma-Bologna, Mayoral affonda Mihajlovic e tiene vivo l’obiettivo Champions: il gol e l’esultanza alla BatistutaIl coach del Bologna si è espresso - nel corso della rituale conferenza stampa pre match - sui temi più caldi dell'ambiente rossoblu. In particolare, Mihajlovic si è soffermato sul ritorno in Italia del patron della franchigia emiliana, Joey Saputo: "Sono 14 mesi che manca, quindi dopo ovviamente si affronteranno alcuni discorsi. Dispiace a tutti che si mancato per così tanto tempo, ma ha avuto i suoi buoni motivi. Comunque meglio tardi che mai. Un presidente è un punto di riferimento. Quando manca, è tutto più difficile da gestire.” Il mister del Bologna ha poi analizzato l'imminente impegno ... Leggi su mediagol (Di sabato 17 aprile 2021) Parola a Sinisa.VIDEO Roma-, Mayoral affondae tiene vivo l’Champions: il gol e l’esultanza alla BatistutaIl coach delsi è espresso - nel corso della rituale conferenza stampa pre match - sui temi più caldi dell'ambiente rossoblu. In particolare,si è soffermato sul ritorno in Italia del patron della franchigia emiliana,: "Sono 14 mesi che manca, quindi dopo ovviamente si affronteranno alcuni discorsi. Dispiace a tutti che si mancato per così tanto tempo, ma ha avuto i suoi buoni motivi. Comunque meglio tardi che mai. Un presidente è un punto di riferimento. Quando manca, è tutto più difficile da gestire.” Il mister delha poi analizzato l'imminente impegno ...

