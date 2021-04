Alcuni punti del tuo corpo ti fanno sentire a disagio? Ecco come vestirti per nascondere i difetti e sembrare più magra (Di sabato 17 aprile 2021) sembrare più magre è il sogno di molte, anche di chi magra in teoria lo è già. Nei consigli di oggi non si parla di chi ha messo su qualche chilo facendo smart working e stando lontana dalla palestra (chiusa da secoli) ma delle donne un po’ più in carne che, proprio ora che si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di sabato 17 aprile 2021)più magre è il sogno di molte, anche di chiin teoria lo è già. Nei consigli di oggi non si parla di chi ha messo su qualche chilo facendo smart working e stando lontana dalla palestra (chiusa da secoli) ma delle donne un po’ più in carne che, proprio ora che si L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

drsmoda : RT @rubino7004: Nell’agenda che non c’è, alcuni punti vanno bene anche in ordine sparso. Si comincia col greenpass tra regioni https://t.co… - SilviaZanchi : E tu come sei? #outfit #look #chedonna #suggestion #curvybeauties #woman #bodypositivitymovement #buonsabato - Ieeyvm : Ripropongo la lista dei prezzi per i miei lavori insieme a qualche esempio perché ho aggiunto e modificato alcuni p… - LaLaura68 : RT @rubino7004: Nell’agenda che non c’è, alcuni punti vanno bene anche in ordine sparso. Si comincia col greenpass tra regioni https://t.co… - dederjca : @LuBlue94 in fatti mica va a dire in puntata che il suo allievo non scrive belle barre. Io credo che aka meritasse… -