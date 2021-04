Viaggiare in gravidanza | quando è possibile e quando è meglio evitare come ha fatto Meghan Markle

Leggi su vanityfair

(Di venerdì 16 aprile 2021) Viaggiare in gravidanza? A volte è possibile, altre no. Dipende dai casi. Meghan Markle, per esempio – attualmente incinta della sua secondogenita – è rimasta in California: non è partita assieme al marito Harry per andare in Inghilterra e partecipare sabato 17 aprile ai funerali del Principe Filippo. Avrebbe dovuto affrontare un lungo viaggio in aereo ma, a quanto pare, su consiglio dei medici, è stata invitata a non partire, restando a Montecito, assieme al figlio Archie. Pura e semplice scelta di prudenza, quella di Meghan, oppure – stando ad alcuni rumors – anche voglia di non stare sotto i riflettori dopo l’intervista bomba che lei e il Principe Harry hanno rilasciato di recente a Oprah Winfrey? Di certo, è vero che, quando si è incinta, bisogna valutare con attenzione alcuni fattori prima di mettesi in viaggio. Ne abbiamo parlato con Monica Calcagni, medico di Roma specialista in ginecologia e ostetricia.