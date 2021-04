(Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiContinua incessante l’opera di prevenzione e repressione in ordine al contrasto di attività illecite legate al fenomeno dell’uso edi sostanze stupefacenti disposta dal Comando Provinciale Carabinieri di Benevento. Nell’ambito di detti controlli, nella serata di ieri in Arpaia (BN), militari del locale Comando Stazione CC e del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Montesarchio (BN), hanno tratto in arresto undi Arpaia (BN), disoccupato e censurato, poiché ritenuto responsabile didi sostanza stupefacente. Nel dettaglio, nel corso di specifico servizio finalizzato alla repressione di reati inerenti il traffico di sostanze stupefacenti, gli operanti notavano che il, a bordo di un’autovettura, cedeva dal finestrino un pacchetto di sigarette ...

Advertising

anteprima24 : ** Valle Caudina, #Detenzione e #Spaccio di #Cocaina: nei guai 49enne ** - ottopagine : Sannio Boxe, due giorni di pugilato a S. Martino Valle Caudina #Benevento - ViviCampania : Sannio Boxe, due giorni di pugilato a S. Martino Valle Caudina - - irpiniatimes1 : Covid-19, il punto della situazione a San Martino Valle Caudina - ilvaglio1 : Sannio Boxe, due giorni di pugilato a S. Martino Valle Caudina #SannioBoxe… -

Ultime Notizie dalla rete : Valle Caudina

Benevento . Si svolgerà il 17 e 18 aprile l'evento di pugilato per le categorie AOB maschili e AOB femminili. Ad organizzare l'ASD Sannio Boxe presso la palestra 'Antonio Pisaniello' sita nell'...... - 2, residenti nel comune di Roccabascerana; - 4, residenti nel comune di Rotondi; - 2, residenti nel comune di San Mango sul Calore; - 1, residente nel comune di San Martino; - 4, ...Valle Caudina: cocaina in un pacchetto di sigarette, arrestato 49enne. Aveva studiato un metodo ingegnoso per vendere la cocaina senza destare particolari sospetti. Lo spacciatore riponeva la droga in ...Valle Caudina: 78 i positivi ad Airola. Salgono a 78 i positivi ad Airola. Purtroppo, in tutta la Valle Caudina il trend dei contagi ...