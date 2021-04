Ufficiale | Psv | preso il portiere Drommel dal Twente

(Di venerdì 16 aprile 2021) Con un comunicato con tanto di foto, il Psv ha annunciato l’acquisto delJoeldal. Il 24enne ha firmato un contratto fino al 2026. ‘Hij is één van de meest beloftevolle keepers van Nederland en de @eredivisie. We zijn overtuigd van zijn kwaliteiten en potentie’ Technisch Manager John de Jong Lees meer: https://t.co/n3cpIbpDwb#VooruitJoël pic.twitter.com/MoDCrY8JXD — PSV (@PSV) April 16, 2021 Foto: Twitter Psv L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

