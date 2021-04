The Falcon and The Winter Soldier 1×05 recensione: La lotta per lo scudo (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo alla penultima puntata di The Falcon and Winter Soldier, che come ogni Venerdì è disponibile su Disney+(se non sei ancora abbonato, clicca qui). Ormai il giro di boa è superato, è ci stiamo avvicinando inesorabilmente alla fine di questa seconda serie dei Marvel Studios, che sicuramente ci sta stupendo non poco. Ci aspettavamo un prodotto dove la compente da buddy movie, unita alla leggerezza, avrebbe fatto da padrona per l’impostazione della serie. Invece ci ritroviamo di fronte ad una serie fortemente politica, come i prodotti Marvel non lo sono mai stati, in cui ci sono forti critiche a molti aspetti della società Americana, e l’ultimo frame della scorsa puntata, ovvero lo scudo, simbolo per eccellenza del patriottismo americano (almeno per quanto riguarda l’universo Marvel), sporco di sangue… è un’esempio ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Siamo alla penultima puntata di Theand, che come ogni Venerdì è disponibile su Disney+(se non sei ancora abbonato, clicca qui). Ormai il giro di boa è superato, è ci stiamo avvicinando inesorabilmente alla fine di questa seconda serie dei Marvel Studios, che sicuramente ci sta stupendo non poco. Ci aspettavamo un prodotto dove la compente da buddy movie, unita alla leggerezza, avrebbe fatto da padrona per l’impostazione della serie. Invece ci ritroviamo di fronte ad una serie fortemente politica, come i prodotti Marvel non lo sono mai stati, in cui ci sono forti critiche a molti aspetti della società Americana, e l’ultimo frame della scorsa puntata, ovvero lo, simbolo per eccellenza del patriottismo americano (almeno per quanto riguarda l’universo Marvel), sporco di sangue… è un’esempio ...

The Falcon and The Winter Soldier: un nuovo video si concentra sul ritorno delle Dora Milaje Disney ha pubblicato un nuovo filmato per The Falcon and The Winter Soldier , in vista del quinto episodio, disponibile da oggi. Il video si concentra sul ritorno delle Dora Milaje, il corpo di combattenti d'elite donne del Wakanda, apparse ...

Black Widow: il nuovo villain di Falcon doveva debuttare nel film di Scarlett Johannson! La serie tv di Disney Plus dedicata a Falcon e Winter Soldier ha presentato un nuovo villain questa settimana, in realtà pensato per Black Widow.

The Falcon and The Winter Soldier: bisogno di verità Recensione del quinto episodio di The Falcon and The Winter Soldier serie targata Disney+ con protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan.

