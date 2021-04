Su Instagram Elettra Lamborghini ammette un momento difficile

Leggi su 361magazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) Suha deciso di svelare come mai è diversa dal solito con la sua community e si confida Sono stati mesi particolari per. La cantante ha dovuto rinviare molti dei progetti e degli impegni lavorativi a causa del covid da cui è stata contagiata, nonostante avesse adottato tutte le precauzioni richieste. Una volta guarita,è tornata al suo lavoro, presenziando come ospite e opinionista nel reality di Canale 5 L’Isola dei Famosi. Chi la segue e la conosce bene, però, si è accorta che in queste ultime settimanenon ha il solito stato d’animo allegro e scanzonato. Infatti, la cantante è passata da condividere con toni ironici momenti della sua giornata ...