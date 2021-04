Serie B verso lo stop | arriva la conferma del Consiglio Direttivo

(Di venerdì 16 aprile 2021) LaB potrebbe fermarsi: ilha votato per il blocco del campionato messo alle strette dall’emergenza Covid LaB viaggialodel campionato. L’emergenza Covid sta mettendo in ginocchio alcuni club e non sarebbe pià garantito il regolare svolgimento del torneo. Come riportato da Sky Sport, ilavrebbe votato per lodal 24 aprile: il 27 aprile e l’1 maggio si recupererebbero le gare non disputate e il torneo riprenderebbe regolarmente il 7 maggio con gli ultimi due turni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Agenzia_Ansa : Biden dovrebbe annunciare oggi una serie di sanzioni contro individui ed entità russi ed espulsioni di una decina d… - DiMarzio : #SerieB, si va verso il blocco del campionato: la proposta del Consiglio - LM_1292 : RT @CalcioPillole: Divisioni, fratture e interessi celati. Cosa c'è dietro il 'colpo di Stato' architettato da 7 club contro il presidente… - AntonioIanni12 : RT @DiMarzio: #SerieB, si va verso il blocco del campionato: la proposta del Consiglio - _CalcioItaliano : RT @DiMarzio: #SerieB, si va verso il blocco del campionato: la proposta del Consiglio -

Ultime Notizie dalla rete : Serie verso

Le monoposto elettriche affronteranno per la prima volta la salitala collina che segue la ... Gareggiare sui circuiti stradali è nel DNA dellae Monaco è una delle piste più iconiche al ...... l'Italia pensa solo a un certo tipo di gente, il reddito fisso, tutti gli altri sono diB, ... "Le discoteche come prima non ci saranno più ma non solo in Italia, si andràristoranti, ...Ecco le quote di Snai per la Serie A: partita difficile per la Juventus. Si può puntare al secondo posto, ma anche scivolare ai margini della zona Champions: la sfida di domenica prossima tra Atalanta ...Grande calcio di Serie A nel fine settimana: la squadra del Napoli prova a fermare la corsa dell'Inter. Domenica sera il Diego Armando Maradona diventerà il centro del mondo per la giornata numero 31 ...