Salvini e Speranza, pari e patta sulle riaperture (Di venerdì 16 aprile 2021) Ritornano le zone gialle. Prima del previsto. Sotto la pressione dei presidenti di Regione e della Lega qualcosa Mario Draghi ha dovuto cedere assumendosi un “rischio ragionato”. La fascia di colore più bassa, per contenere il contagio Covid, sarebbe dovuta rimanere in stand-by per tutto il mese di aprile e invece negli ultimi cinque giorni, a partire dal 26, i territori i cui dati epidemiologici lo permetteranno potranno avere un vero allentamento delle misure. Si è deciso di aprire i ristoranti la sera, oltreché a pranzo, purché all’aperto. Sarà consentita inoltre l’apertura dei teatri e dei cinema, anche in questo caso all’aperto. Mentre al chiuso gli spettacoli saranno consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Infine nelle zone gialle e arancione gli studenti di ogni ordine e grado torneranno a scuola. La decisione è frutto di una lunga ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 16 aprile 2021) Ritornano le zone gialle. Prima del previsto. Sotto la pressione dei presidenti di Regione e della Lega qualcosa Mario Draghi ha dovuto cedere assumendosi un “rischio ragionato”. La fascia di colore più bassa, per contenere il contagio Covid, sarebbe dovuta rimanere in stand-by per tutto il mese di aprile e invece negli ultimi cinque giorni, a partire dal 26, i territori i cui dati epidemiologici lo permetteranno potranno avere un vero allentamento delle misure. Si è deciso di aprire i ristoranti la sera, oltreché a pranzo, purché all’aperto. Sarà consentita inoltre l’apertura dei teatri e dei cinema, anche in questo caso all’aperto. Mentre al chiuso gli spettacoli saranno consentiti con i limiti di capienza fissati per le sale dai protocolli anti contagio. Infine nelle zone gialle e arancione gli studenti di ogni ordine e grado torneranno a scuola. La decisione è frutto di una lunga ...

Advertising

repubblica : Il Pd difende Speranza e ipotizza il complotto: 'Il ministro capro espiatorio delle promesse improbabili di Salvini… - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI, LA REPLICA A PD E SPERANZA: 'NON HO TEMPO PER RISPONDERE AGLI INSULTI' - La7tv : #tagada #Boccia blinda #Speranza: 'Un grande ministro e una persona seria, una follia metterlo in discussione. Dobb… - giuseppe_avi : @Mattia_Lz @Claudie9223 @LegaSalvini Draghi appoggia Speranza,Salvini appoggia Draghi, Salvini appoggia Speranza, s… - 04Carmen20 : RT @ChiodiDonatella: @GVNVNCR @matteosalvinimi @GiorgiaMeloni E dopo che #Salvini ha votato la #sfiducia? #Speranza se ne va? Le 'chiacchie… -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini Speranza Salvini e Speranza, pari e patta sulle riaperture 'La Lega fuori dal governo avrebbe significato che oggi sarebbe passata la linea di Speranza', dice Salvini: 'Oggi qualcuno ha provato ad insistere, chiedendo che di riaperture se ne parlasse più ...

26 aprile, si riapre. E Speranza si sconfessa da solo ... Speranza, finito al centro delle polemiche da parte non solo delle opposizioni (con Giorgia Meloni pronta ad una mozione di sfiducia) ma anche di Salvini. Draghi ha parlato di un governo compatto ...

Draghi, “Un rischio, ma cominciamo a riaprire dal 26 aprile” Il governo Draghi lancia un messaggio di fiducia e di “prudente ottimismo” nella lotta al coronavirus. Lo fa con l’annuncio del premier della decisione presa dalla cabina di regia di estendere dal 26 ...

Salvini detta la sua agenda (all'insaputa del Governo): "Il coprifuoco alle 22 sarà tolto presto" Il leader della Lega: "La Lega fuori dal governo avrebbe significato che oggi sarebbe passata la linea di Speranza".

'La Lega fuori dal governo avrebbe significato che oggi sarebbe passata la linea di', dice: 'Oggi qualcuno ha provato ad insistere, chiedendo che di riaperture se ne parlasse più ......, finito al centro delle polemiche da parte non solo delle opposizioni (con Giorgia Meloni pronta ad una mozione di sfiducia) ma anche di. Draghi ha parlato di un governo compatto ...Il governo Draghi lancia un messaggio di fiducia e di “prudente ottimismo” nella lotta al coronavirus. Lo fa con l’annuncio del premier della decisione presa dalla cabina di regia di estendere dal 26 ...Il leader della Lega: "La Lega fuori dal governo avrebbe significato che oggi sarebbe passata la linea di Speranza".