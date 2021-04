Roma: Pd proporrà il 20 giugno come data primarie (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Pd di Roma convocherà per martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio e proporrà il 20 giugno come data per le primarie. "Il futuro di Roma è il futuro dell'Italia - ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 16 aprile 2021) Il Pd diconvocherà per martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio eil 20per le. "Il futuro diè il futuro dell'Italia - ...

Ultime Notizie dalla rete : Roma proporrà Roma: Pd proporrà il 20 giugno come data primarie Il Pd di Roma convocherà per martedì prossimo il tavolo di coalizione per la corsa al Campidoglio e proporrà il 20 giugno come data per le primarie. "Il futuro di Roma è il futuro dell'Italia - dichiarano i segretari di Roma e Lazio Andrea Casu e Bruno Astorre - e le prossime elezioni amministrative ...

