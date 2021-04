Pubblicità ingannevole e omissiva: Poltronesofà multata di un milione (Di venerdì 16 aprile 2021) L' Antitrust ha sanzionato per un milione di euro Poltronesofà Spa in quanto nel 2020 la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) L' Antitrust ha sanzionato per undi euroSpa in quanto nel 2020 la società ha diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell'offerta, ...

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicità ingannevole Poltronesofà, multa da 1 milione per pubblicità ingannevole La sanzione dell'Antitrust Multa da un milione di euro per Poltronesofà. Motivo? Pubblicità ingannevole. L'Antitrust ha sanzionato per un milione di euro la società 'rea' nel 2020 di aver diffuso campagne pubblicitarie ingannevoli e omissive riguardo alle caratteristiche dell'...

