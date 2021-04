Pressing sulle riaperture Mezzo Governo frena ma Lega e Regioni scalpitano Giorgetti vuole partire subito indipendentemente dai dati sanitari E i governatori tornano alla carica

(Di venerdì 16 aprile 2021)? Forse la quadra si troverà nella cabina di regia di questa mattina. Di certo non si può dire che le ultime ore siano state facili per ilguidato da Mario Draghi. La maggioranza è divisa tra chi invita ad ascoltare il “grido d’rme dei medici” per evitare di mandare in fumo la riduzione dei contagi e della pressione sugli ospedali delle ultime settimane e chi, comee Forza Italia, preme per cominciare ad allentare le restrizioni già da lunedì 26 aprile o addirittura prima, come chiedono alcunedi Centrodestra. È su questo terreno che si sta consumando l’ennesimo scontro tra i ministri dell’esecutivo Draghi. A dettare l’agenda sarà soprattutto l’andamento della curva epidemiologica, in parallelo ai progressi della campagna vaccinale. Certo è che, seppur con modalità ...

Non per ildelle forze politiche (soprattutto Lega, Forza Italia e Iv ), meno che mai per ... la camera di compensazione che i partiti usano per aver voce in capitolodecisioni del ...Riaperture? Forse la quadra si troverà nella cabina di regia di questa mattina. Di certo non si può dire che le ultime ore siano state facili per il Governo guidato da Mario Draghi . La maggioranza è ...Anci Sardegna, l’associazione dei Comuni sardi, chiede chiarezza sulla campagna vaccinale nell’Isola. In una nota indirizzata all’assessore della Sanità Mario Nieddu e al direttore generale Marcello T ...Scendono sotto quota 500 i nuovi contagi in Calabria con un leggero miglioramento nel cosentino che però conta da ieri 4 vittime ...