Notte di sangue a Indianapolis, sparatoria in un centro FedEx: molte le vittime. Il killer si è ucciso (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’altra Notte di sangue e di terrore negli Usa. Stavolta la strage improvvisa è a Indianapolis dove, nella Notte, una sparatoria avvenuta in una struttura della FedEx nella zona sudovest della città, vicino l’aeroporto, ha lasciato sul terreno «numerose vittime». Compreso l’attentatore che si sarebbe ucciso. Da oltreoceano, le prime, frammentarie notizie arrivano dalla Cbs, che cita fonti della Wttv. E danno conto di un conflitto a fuoco in un magazzino della FedEx dove, dopo aver sparato all’impazzata, secondo le dichiarazioni di Genae Cook, una portavoce ai giornalisti, il presunto aggressore si sarebbe tolto la vita. «Non riteniamo ci sia una minaccia attiva per la comunità in questo momento», ha detto la donna ai cronisti. La ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Un’altradie di terrore negli Usa. Stavolta la strage improvvisa è adove, nella, unaavvenuta in una struttura dellanella zona sudovest della città, vicino l’aeroporto, ha lasciato sul terreno «numerose». Compreso l’attentatore che si sarebbe. Da oltreoceano, le prime, frammentarie notizie arrivano dalla Cbs, che cita fonti della Wttv. E danno conto di un conflitto a fuoco in un magazzino delladove, dopo aver sparato all’impazzata, secondo le dichiarazioni di Genae Cook, una portavoce ai giornalisti, il presunto aggressore si sarebbe tolto la vita. «Non riteniamo ci sia una minaccia attiva per la comunità in questo momento», ha detto la donna ai cronisti. La ...

Sparatoria a Indianapolis, ci sarebbero delle vittime: morto l'aggressore ...sangue negli Stati Uniti . Numerose persone sarebbero morte durante una sparatoria a Indianapolis : lo riportano i media. Secondo quanto scrive il New York Times la sparatoria è avvenuta ieri notte ...

Sparatoria a Indianapolis: numerose vittime e feriti. L'aggressore si è tolto la vita Indianapolis, 16 aprile - Notte di sangue e di paura a Indianapolis. La capitale dello Stato americano dell'Indiana, a Sud di Chicago, intorno alle 23 di ieri, ora locale (le 6 di oggi in Italia), è s ...

