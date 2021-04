Non fu diffamazione, archiviata la querela di Bocchino nei confronti di Mastella (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che in data odierna il GIP del Tribunale di Benevento, dott.ssa Loredana Camerlengo, ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Benevento con riferimento al procedimento penale avviato a seguito della querela sporta dall’avv. Luigi Bocchino nei confronti del Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, per un presunto reato di diffamazione. I fatti si riferivano ad una conferenza stampa del 22 agosto 2018 avente ad oggetto la chiusura del ponte San Nicola. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di venerdì 16 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Si comunica che in data odierna il GIP del Tribunale di Benevento, dott.ssa Loredana Camerlengo, ha accolto la richiesta di archiviazione formulata dalla Procura della Repubblica di Benevento con riferimento al procedimento penale avviato a seguito dellasporta dall’avv. Luigineidel Sindaco di Benevento, Clemente, per un presunto reato di. I fatti si riferivano ad una conferenza stampa del 22 agosto 2018 avente ad oggetto la chiusura del ponte San Nicola. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Ultime Notizie dalla rete : Non diffamazione Red Ronnie assolto dalla denuncia di Burioni per diffamazione Il giudice monocratico Stefano Levoni ha assolto Red Ronnie con la formula perché il fatto non costituisce reato. Le motivazioni saranno note entro 90 giorni.

Sorelle Napoli, assoluzione confermata per Klaus Davi e La7: non diffamarono il sindaco di Mezzojuso ...favore di Klaus Davi dal Tribunale di Termini Imerese il 2 aprile 2019 per il reato di diffamazione ... La vicenda ha tratto origine dalla trasmissione "Non l'Arena" dell'emittente televisiva La7 quando, ...

Offese continue in televisione alla memoria di Noemi Durini: i genitori dell’assassino condannati per diffamazione SPECCHIA/ALESSANO (Lecce) - Veleni e tensioni familiari sullo sfondo dell'omicidio della giovane Noemi Durini la cui memoria sarebbe stata calpestata nel ...

Infangarono la memoria di Noemi in televisione? I genitori di Lucio condannati per diffamazione Il giudice monocratico Roberto Tanisi ha inflitto la pena di 1 anno per Biagio Marzo e Rocchetta Rizzelli disponendo la sospensione della pena.

