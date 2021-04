Naufragio al largo della Tunisia | oltre 40 morti

(Di venerdì 16 aprile 2021)di migranti al. Unhcr e Oim: “Sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui un bambino”. ROMA –di migranti alnella giornata di giovedì 15 aprile 2021. Come riferito dall’Ansa, che cita Unhcr e Oim sono state almeno 41 le vittime e tra ianche un bambino. Le due associazioni si sono dette profondamente rattristati per quanto successo vicino alla città di Sidi-Mansour. Tre sopravvissuti sono stati salvati dalla Guardia Costiera tunisina. Le ricerche continuano per cercare di individuare eventuali superstiti, ma le speranze sono ormai minime. La nota Il nuovoè stato confermato da Unhcr e Oim con una nota. “Questa tragica ...

Tunisi, 16 apr 21:25 - Sale a 41 vittime il bilancio delavvenuto nelle scorse ore aldelle coste della Tunisia. Lo riferiscono in una nota congiunta l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr) e l'Organizzazione ...21.14Tunisia, 41 corpi recuperati Dopo ilaldella Tunisia, "sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui un bambino". Così Unhcr e Oim,Agenzia Onu per i rifugiati e Organizzazione mondiale per le migrazioni, che sono "...Sale a 41 vittime il bilancio del naufragio avvenuto nelle scorse ore al largo delle coste della Tunisia. Lo riferiscono in una nota ...Naufragio di migranti al largo della Tunisia. Unhcr e Oim: "Sono stati recuperati i corpi di 41 persone, tra cui un bambino".