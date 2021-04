Moto3 | FP1 Gp del Portogallo

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 16 aprile 2021) In pista laquesta mattina per le prove libere del Gp del. Pedro Acosta arriva a Portimao come leader del Mondiale, grazie alla vittoria nel Gran Premio di Doha. Per il pilota della KTM 45 punti, con Darryn Binder che insegue a 36 punti con la sua Honda seguito da un’altra KTM, quella di Jaume Masia, con 32 punti. Il miglior italiano in classifica è Niccolò Antonelli, anche lui in KTM ed attualmente quarto con 26 punti. Classifica FP1,1 – D. Öncü 1:56.978 2 – F. Salac +0.047 3 – J. McPhee +0.462 4 – A. Izdihar +0.601 5 – D. Binder +0.698 6 – R. Fenati +1.304 7 – A. Migno +1.472 8 – S. Garcia +1.499 9 – T. Suzuki +1.651 10 – Y. Kunii +1.759 L'articolo proviene da Metropolitan Magazine.