Monitoraggio Iss, l'indice Rt continua a calare: ora è a 0.85. Terapie intensive ancora critiche, ma in lieve miglioramento (Di venerdì 16 aprile 2021) Buone notizie dal Monitoraggio settimanale dell'Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute: la pandemia di Coronavirus, in Italia, sta allentando la morsa. Almeno per quanto riguarda l'indice Rt, valore che descrive il tasso di contagiosità del virus. Negli ultimi sette giorni, l'Rt nazionale è infatti sceso a 0.85. Una settimana fa il valore si attestava a 0.92, due settimane fa a 0.98 e tre settimane fa a 1.08: in un mese, anche grazie alle restrizioni adottate a marzo e aprile, l'indice nazionale si è quindi contratto di 0.23 punti. La pressione sulle Terapie intensive e nei reparti ospedalieri continua a farsi sentire, con un tasso di occupazione a livello nazionale che supera la soglia critica sia in rianimazione (39% contro il limite fissato al 30%), sia in ...

Ultime Notizie dalla rete : Monitoraggio Iss Covid, bozza monitoraggio Iss: Rt nazionale scende a 0,85. Sopra 1 in 5 Regioni L'indice Rt nazionale scende a 0,85, registrando dunque un calo rispetto alla scorsa settimana (0,92). Lo riporta Ansa, in base al dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute, all'esame della cabina di regia tecnica, che sarà diffuso in data odierna. Nello specifico, secondo la bozza del documento sono cinque le Regioni/...

Rt nazionale scende a 0.85, la scorsa settimana 0.92. Rischio alto per la Calabria Scende ancora il valore dell'Rt nazionale a 0.85. L'indice la scorsa settimana era 0,92. E' quanto si apprende sul dato contenuto nel monitoraggio settimanale Iss - Ministero della Salute che sara' diffuso oggi. Si osserva " un'ulteriore diminuzione del livello generale del rischio ", con una Regione ( Calabria ) che ha un livello ...

Ma in 5 regioni l'Rt è superiore a 1. Terapie intensive ancora occupate al 39%, ben oltre la soglia critica Venerdì, giorno di bilanci sul fronte dell'emergenza Covid. Questa mattina si è riunita la Cabina di regia, con i tecnici dell'Istituto superiore della sanità e il ministero della Salute, per fare il ...

Covid, bozza Iss: incidenza in calo a quota 160,5 Secondo quanto si evidenzia nella bozza di monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute sulla diffusione del Covid in Italia, nella settimana dal 5 all'11 aprile si osserva ancora una diminuzio ...

