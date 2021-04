Masters 1000 Montecarlo | programma e orari di sabato 17 aprile

(Di venerdì 16 aprile 2021) Il, glie l’ordine di gioco di17, per quanto riguarda ildi2021. E’ tempo di semifinali per il prestigioso torneo del Principato, con Daniel Evans che sfiderà il greco Stefanos Tsitsipas alle ore 13.30. La coppia Granollers Zeballos incontrerà i croati Mektic e Pavic alle ore 11.30. Di seguito ilcompleto: COURT RAINIER III A partire dalle ore 11.30: Marcel Granollers (ESP) / Horacio Zeballos (ARG) 4 vs Nikola Mektic (CRO) / Mate Pavic (CRO) 2 Non prima delle ore 13.30: Daniel Evans (GBR) vs Stefanos Tsitsipas (GRE) 4 A seguire: Andrey Rublev (RUS) 6 o Rafael Nadal (ESP) 3 vs Csper Ruud (NOR) o Fabio Fognini (ITA) 15 A seguire: Juan Sebastian Cabal (COL) / Robert Farah (COR) 1 or Fabio ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Masters 1000

Sarà Stefanos Tsitsipas il primo semifinalista del Masterdi Montecarlo , che ha battuto nei quarti di finale lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Il match, fermo sull'1 a 0 (7 a 5) dopo la fine del primo set in favore del numero 5 del ranking Atp, ...Qualche incursione durante il giorno avverrà anche su Sky Sport Uno (numero 201) e vale la pena ricordare che in assenza di un televisore ci sarà la possibilità di seguire i match delin ...Dan Evans followed up his brilliant upset of Novak Djokovic at the Rolex Monte-Carlo Masters by beating David Goffin.Dan Evans defeated David Goffin to follow up his win against Novak Djokovic and reach the semi-finals of the Monte Carlo Masters on Friday.