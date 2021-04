Marco Travaglio fa la voce grossa con Pd e M5S: «Se toccano Speranza, alzatevi e andate via» (Di venerdì 16 aprile 2021) Dalla mozione di sfiducia alle polemiche. Sempre in trincea a difendere l’eredità di Conte. Marco Travaglio, a Otto e Mezzo, attacca a destra e manca pur di salvare il soldato Roberto Speranza. Il ministro della Salute che tanto piaceva all’ex premier non si tocca. Non ha colpe, evidentemente è bravo, bello e buono. In collegamento con Lilli Gruber, il direttore del Fatto Quotidiano si rende protagonista di una performance che ha provocato molte reazioni anche sul web. Travaglio: «Attenti, può arrivare un leghista» «Chi rischia se lui si dimette? Rischiamo noi, perché vuol dire che ne arriva uno mediamente squilibrato», ha detto Travaglio. Sì, perché a suo avviso arriverebbe un ministro con impronta leghista. Insomma, uno che predica «le riaperture a prescindere dai 400 morti al giorno e dal tassi di ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 16 aprile 2021) Dalla mozione di sfiducia alle polemiche. Sempre in trincea a difendere l’eredità di Conte., a Otto e Mezzo, attacca a destra e manca pur di salvare il soldato Roberto. Il ministro della Salute che tanto piaceva all’ex premier non si tocca. Non ha colpe, evidentemente è bravo, bello e buono. In collegamento con Lilli Gruber, il direttore del Fatto Quotidiano si rende protagonista di una performance che ha provocato molte reazioni anche sul web.: «Attenti, può arrivare un leghista» «Chi rischia se lui si dimette? Rischiamo noi, perché vuol dire che ne arriva uno mediamente squilibrato», ha detto. Sì, perché a suo avviso arriverebbe un ministro con impronta leghista. Insomma, uno che predica «le riaperture a prescindere dai 400 morti al giorno e dal tassi di ...

