LIVE – Fognini-Ruud 4-6 0-3 | Masters 1000 Montecarlo 2021 | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di venerdì 16 aprile 2021) Ile latestuale del confronto tra Fabioe Casper, valido per i quarti di finale deldi. L’azzurro dovrà vedersela con l’ostico norvegese, dopo aver superato Miomir Kecmanovic, Jordan Thompson e Filip Krajinovic; sfida complessa per il ligure, il quale tenterà di far fronte al dinamismo dell’avversario. Sportface.it accompagnerà i propri lettori mediante aggiornamenti in tempo reale, durante il pomeriggio di venerdì 16 aprile. COME VEDERE IL MATCH IN TV Segui ilsu Sportace.it IL TABELLONE IL MONTEPREMI IL PROGRAMMA DEL 16 APRILE AGGIORNA LA4-6 0-3 SECONDO SET – Buon avvio di game da parte di Fabio, che ...