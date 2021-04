L’Eredità, Flavio Insinna in difficoltà: “Non so come dirtelo”. Fan furiosi (Di venerdì 16 aprile 2021) Colpo di scena nel programma L’Eredità condotto da Flavio Insinna. Il conduttore visibilmente in imbarazzo da una spiacevole comunicazione al campione in carica. Ecco cosa è successo. Nuovo colpo di scena nel programma in onda su Rai Uno, L’Eredità. Il format a premi condotto da Flavio Insinna è nel centro delle polemiche dopo la puntata andata in L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 16 aprile 2021) Colpo di scena nel programmacondotto da. Il conduttore visibilmente in imbarazzo da una spiacevole comunicazione al campione in carica. Ecco cosa è successo. Nuovo colpo di scena nel programma in onda su Rai Uno,. Il format a premi condotto daè nel centro delle polemiche dopo la puntata andata in L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

zazoomblog : “Non è giusto”. L’Eredità Flavio Insinna in imbarazzo con il campione Francesco. Tutti hanno visto - #giusto”. #L’… - zazoomblog : L’Eredità cambia parola alla ghigliottina: Flavio Insinna sconvolto - #L’Eredità #cambia #parola - zazoomblog : “No! Non è possibile”. Colpo di scena a L’Eredità. Il web non lo accetta il dispiacere di Flavio Insinna -… - zazoomblog : “Ma che dici?!”. L’eredità il campione arriva alla ghigliottina con una cifra record poi succede l’impensabile. Fla… - Antonio09105181 : #leredità Vi saluto e buon divertimento ?? con Flavio e l'eredità ?? -