La Campania torna in zona arancione ma Napoli è un problema (Di venerdì 16 aprile 2021) Mastella anticipa l'ordinanza di Speranza. La decisione scaturita dall'analisi dei dati del monitoraggio settimanale del Ministero della ... Leggi su today (Di venerdì 16 aprile 2021) Mastella anticipa l'ordinanza di Speranza. La decisione scaturita dall'analisi dei dati del monitoraggio settimanale del Ministero della ...

Advertising

infoitinterno : La Campania torna ‘arancione’: ecco cosa cambia da lunedì - salernonotizie : La Campania torna arancione da lunedì: sole tre Regioni resteranno in rosso - n3penthes : @zaoldyekk per non parlare di regioni come campania o veneto, ogni volta che le misure di allentano la situazione t… - itscammen : da lunedì zona arancione si torna a scuola in campania - Testament73 : Con l'#indicert costantemente sopra il 10 la #Campania torna #arancione, ma allora lo volete ammettere o no che è una supercazzola? -