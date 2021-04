Helen McCrory | l' attrice di Harry Potter e Peaky Blinders scomparsa a 52 anni

(Di venerdì 16 aprile 2021) L', nota per il ruolo di Narcissa Malfoy nella saga di, ènelle scorse ore all'età di 52. La moglie di Damian Lewis era malata di cancro. Lascia due figli adolescenti, Gulliver (nato nel 2006) e Manon (nato nel 2007). Laha recitato anche innel ruolo di Polly Gray, in Skyfall e nella serie tv Penny Dreadful. L'annuncio del marito Damian Lewis A dare la terribile notizia è stato proprio il marito, l'attore di Homeland, Damian Lewis,: "Ho il cuore spezzato nell'annunciare che dopo un'eroica battaglia contro il cancro, la meravigliosa e mitica donnaè morta in pace nella sua casa, circondata ...

Corriere : È morta Helen McCrory, l'attrice inglese star di «Harry Potter» e «Peaky Blinders» - ilpost : È morta a 52 anni l’attrice Helen McCrory - repubblica : È morta Helen McCrory, in Harry Potter era la madre di Draco Malfoy - bidark98 : ho appena letto della scomparsa di Helen McCrory... mamma che brutta notizia sono sconvolto - brooklynabooo : RT @_amantedelcine_: Helen McCrory prima di essere una grande attrice era una grande donna e il suo ricordo sarà sempre vivo dentro di noi.… -

Il cinema britannico e internazionale sono in lutto per la morte di, attrice di teatro del piccolo e del grande schermo uccisa a 52 anni da un tumore. Nata a Londra da padre scozzese e madre gallese, era divenuta una star della tv d'Oltremanica per poi ...L'attrice inglese è morta all'età di 52 anni. Era nota al grande pubblico per aver interpretato Narcissa Malfoy , la madre di Draco, nella saga di .ha recitato anche nella parte di Polly Gray nella serie Peaky Blinders . Si è spenta dopo una lunga battaglia con il tumore. L'annuncio di Damian Lewis A darne l'annuncio è stato il ...Morta Helen McCrory, l’attrice di Harry Potter e Peaky Blinders. È morta a soli 52 anni Helen McCrory, grande attrice inglese di teatro e cinema. Sul grande schermo aveva avuto ...È morta Helen McCrory la nota attrice americana conosciuta dal grande pubblico per aver interpretato la mamma di Draco in Harry Potter ...