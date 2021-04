Gli italiani sono disposti a spendere per costruirsi una smart home? (Di venerdì 16 aprile 2021) Gli italiani che aspirano a possedere una casa più tecnologica e intelligente desiderano soprattutto ridurre i consumi energetici, risparmiare tempo con l’automazione remota e soprattutto elevare la qualità della sicurezza, del benessere e dell’intrattenimento. Il primo rapporto smart home – internet of things nelle case italiane del Centro Studi Tim delinea uno scenario incoraggiante per il comparto sebbene il 2020 a causa della pandemia abbia rallentato un po’ la sua corsa. “La ricerca evidenzia come la disponibilità di una casa intelligente, connessa con la banda ultralarga e dotata dei moderni dispositivi di domotica, non solo rende più comoda e sicura la vita di chi vi abita ma contribuisce a migliorare l’ambiente supportando anche la transizione ecologica del Paese“, sostiene Carlo Nardello, chief strategy, business development e ... Leggi su wired (Di venerdì 16 aprile 2021) Gliche aspirano a possedere una casa più tecnologica e intelligente desiderano soprattutto ridurre i consumi energetici, risparmiare tempo con l’automazione remota e soprattutto elevare la qualità della sicurezza, del benessere e dell’intrattenimento. Il primo rapporto– internet of things nelle case italiane del Centro Studi Tim delinea uno scenario incoraggiante per il comparto sebbene il 2020 a causa della pandemia abbia rallentato un po’ la sua corsa. “La ricerca evidenzia come la disponibilità di una casa intelligente, connessa con la banda ultralarga e dotata dei moderni dispositivi di domotica, non solo rende più comoda e sicura la vita di chi vi abita ma contribuisce a migliorare l’ambiente supportando anche la transizione ecologica del Paese“, sostiene Carlo Nardello, chief strategy, business development e ...

Ultime Notizie dalla rete : Gli italiani Aifa: 'Sui 100 decessi sospetti solo uno legato al vaccino' I vaccini sono sicuri, compreso AstraZeneca. Il ministro Speranza prova a spingere la campagna di vaccinazione rassicurando gli italiani e i dati sembrano dargli ragione. Secondo il terzo Rapporto di farmacovigilanza dell'Agenzia italiana del farmaco, nell'arco di tre mesi (dal 27 dicembre 2020 al 26 marzo 2021) in Italia ...

Poteri oscuri, dietro le comparse della fiction nazionale Un sotto - giornalismo per bambini, popolato di marionette: gli italiani dipinti come incorreggibili cialtroni, ladri matricolati, evasori fiscali, mafiosi. Il grande totem farlocco - il debito ...

End the CageL’iniziativa dei cittadini europei per chiedere all’Ue la fine degli allevamenti in gabbia Niente gabbie per gli animali allevati in Europa. La richiesta di quasi un milione e mezzo di europei arriva forte e chiara alle istituzioni di Bruxelles. Al Parlamento europeo si è discussa ieri un’I ...

La leggera flessione della Lega nei sondaggi non cambia il peso del centrodestra Nella Supermedia Agi/YouTrend il Carroccio al 22,4% perde mezzo punto ripreso dagli altri due partiti del centrodestra. Rosicchiano uno 0,1% Pd, al 18,8%, e M5s, al 17%.

