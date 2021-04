«Game of Thrones»: un intero canale per celebrare i 10 anni della serie (Di venerdì 16 aprile 2021) Settantatré episodi, speciali e interviste inedite, per celebrare i primi dieci anni di una serie che ha fatto la storia. Sky, venerdì 16 aprile, inaugurerà un canale tematico, volto a festeggiare il decimo anniversario di Game of Thrones. Al numero 111 del telecomando e in streaming su NowTv, le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco prenderanno nuova vita, restituendo agli spettatori la possibilità di (ri)vedere tutto d’un fiato le otto stagioni della serie televisiva. Leggi su vanityfair (Di venerdì 16 aprile 2021) Settantatré episodi, speciali e interviste inedite, per celebrare i primi dieci anni di una serie che ha fatto la storia. Sky, venerdì 16 aprile, inaugurerà un canale tematico, volto a festeggiare il decimo anniversario di Game of Thrones. Al numero 111 del telecomando e in streaming su NowTv, le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco prenderanno nuova vita, restituendo agli spettatori la possibilità di (ri)vedere tutto d’un fiato le otto stagioni della serie televisiva.

Ultime Notizie dalla rete : Game Thrones Narciso nero è una storia conturbante e insolita nonostante i difetti La recitazione delle varie attrici è altrettanto intensa, anche se bastano le poche scene in cui compare Diana Rigg (già Olenna Tyrell in Game of Thrones ), nella sua ultima interpretazione nei ...

House of the Dragon: Fabien Frankel da The Serpent al prequel di GoT Sarà Ser Criston Cole, membro della guardia reale di Viserys I Targaryen House of the Dragon Game of Thrones Fabien Frankel George R. R. Martin ...

Game of Thrones, grossa new entry in House of Dragon: ecco di chi si tratta Nuovo innesto di lusso nel cast della serie prequel di Game of Thrones, House of Dragon. Scoprite di chi stiamo parlando!

Fabien Frankel nel cast del prequel di GoT House of the Dragon Il cast del prequel di Game of Thrones House of the Dragon ha accolto tra le proprie fila un nuovo attore: Fabien Frankel.

