Furti in esercizi pubblici arrestato 22enne a Terno d’Isola (BG) (Di venerdì 16 aprile 2021) 22enne in arresto per Furti in esercizi pubblici e farmacie. Comando Provinciale di Bergamo – Terno d’Isola (BG) I Carabinieri di Calusco D’Adda (BG), hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, un giovane ventiduenne del posto ritenuto responsabile di due Furti in esercizi pubblici consumati la notte del 13 aprile 2021, in danno di una farmacia e Leggi su periodicodaily (Di venerdì 16 aprile 2021)in arresto perine farmacie. Comando Provinciale di Bergamo –(BG) I Carabinieri di Calusco D’Adda (BG), hanno deferito all’Autorità Giudiziaria, in stato di libertà, un giovane ventiduenne del posto ritenuto responsabile di dueinconsumati la notte del 13 aprile 2021, in danno di una farmacia e

Ultime Notizie dalla rete : Furti esercizi Taranto: 'negozi scambiati per toilette', la denuncia di Casartigiani Chiesto l'intervento delle istituzioni ... sfregi sugli arredi esterni ai negozi e furti di vario genere. Nello specifico le attività maggiormente danneggiate sono i distributori automatici h24 privi di saracinesca esterna e gli esercizi con ...

'Ndrangheta: boss fece tornare pentito in cambio ritrattazione Si tratta, in sostanza, di un'associazione a delinquere "finalizzata - è scritto nel capo di imputazione - alla commissione di rapine, furti in abitazione ed in esercizi commerciali" . ...

Spaccate con i tombini della strada Preso il terrore dei negozianti Erano circa le 6.30 di ieri quando i carabinieri di Broni hanno arrestato in flagranza Franco Liberato, 38enne di Broni, per furto aggravato in esercizio commerciale. Già da qualche settimana alcuni n ...

Camion sfonda la vetrina di un negozio: furto con “spaccata” o raid punitivo? Camion sfonda la vetrina di un negozio: furto con "spaccata" o raid punitivo? La scena, terribile, è finita su youtube.

