Formigoni: “La mia è una pensione non un vitalizio” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Non ho nulla da rispondere ai 5 Stelle e ai loro lacchè. Ho visto un diritto calpestato, ho fatto ricorso e mi è stata data ragione all’unanimità”. Così, a La Stampa, Roberto Formigoni sulle critiche dei pentastellati alla decisione della Commissione del Senato di fargli riavere la pensione da parlamentare, malgrado la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi di carcere. “Dovrebbero essere 2.460 euro – precisa l’ex presidente della Regione Lombardia – È una pensione, non un vitalizio. Sono soldi miei accantonati con i contributi per due nomine al Parlamento Europeo, tre volte alla Camera e altrettanto al Senato. Lo Stato non spende un euro. A quella cifra si arriva dopo i tagli degli ultimi anni”. “La Costituzione dice che il trattamento pensionistico spetta a tutti – sottolinea Formigoni – anche a ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Non ho nulla da rispondere ai 5 Stelle e ai loro lacchè. Ho visto un diritto calpestato, ho fatto ricorso e mi è stata data ragione all’unanimità”. Così, a La Stampa, Robertosulle critiche dei pentastellati alla decisione della Commissione del Senato di fargli riavere lada parlamentare, malgrado la condanna definitiva a 5 anni e 10 mesi di carcere. “Dovrebbero essere 2.460 euro – precisa l’ex presidente della Regione Lombardia – È una, non un. Sono soldi miei accantonati con i contributi per due nomine al Parlamento Europeo, tre volte alla Camera e altrettanto al Senato. Lo Stato non spende un euro. A quella cifra si arriva dopo i tagli degli ultimi anni”. “La Costituzione dice che il trattamento pensionistico spetta a tutti – sottolinea– anche a ...

Advertising

EmanLongobardi : La Sinistra si occupa solo di #DdlZan contro #omofobia, la Destra di Romagna mia e #vitalizio a #Formigoni. So da che parte stare. - the_mindflayer : RT @GenCar5: Fa rabbia, rabbia semplice per persone semplici, la storia del #vitalizio a #Formigoni e altri condannati per #corruzione. Sem… - giannileft : RT @GenCar5: Fa rabbia, rabbia semplice per persone semplici, la storia del #vitalizio a #Formigoni e altri condannati per #corruzione. Sem… - AnnaMot35929666 : RT @GenCar5: Fa rabbia, rabbia semplice per persone semplici, la storia del #vitalizio a #Formigoni e altri condannati per #corruzione. Sem… - MARTEDEGANIP : RT @GenCar5: Fa rabbia, rabbia semplice per persone semplici, la storia del #vitalizio a #Formigoni e altri condannati per #corruzione. Sem… -

Ultime Notizie dalla rete : Formigoni mia La politica e quella indegna idea di controllo sulla magistratura "Per mia formazione non sono mai pregiudizialmente contrario alle inchieste e agli approfondimenti ... Roberto Formigoni, condannato in via definitiva per corruzione e ora ai domiciliari. Qui sì che si ...

Ferragni e Fedez smentiscono Gasparri: 'Stia tranquillo non vogliamo entrare in politica' ... " Scendere in politica per me è mia moglie viene subito dopo il diventare campioni di cricket ... Fedez contro il vitalizio a Formigoni Ieri il cantante ha postato una story contro il senatore Simone ...

Oltre a prendere a “selciate” il sindaco, ha sferrato un calcio al gatto del vicino… Oltre a prendere a "selciate" il sindaco, ha sferrato un calcio al gatto del vicino.... Tribunale - Sfilata di testimoni al processo per stalking e lesioni al 54enne romano "cacciato" da Proceno in pi ...

Roberto Formigoni: “Il mio non è un vitalizio, mi sono versato i contributi ora vivo a casa di un amico” L’ex governatore: «Ho fatto vacanze fuori dal comune, non le rifarei» La sanità lombarda era buona. Il livello territoriale è stato distrutto da Maroni ...

"Performazione non sono mai pregiudizialmente contrario alle inchieste e agli approfondimenti ... Roberto, condannato in via definitiva per corruzione e ora ai domiciliari. Qui sì che si ...... " Scendere in politica per me èmoglie viene subito dopo il diventare campioni di cricket ... Fedez contro il vitalizio aIeri il cantante ha postato una story contro il senatore Simone ...Oltre a prendere a "selciate" il sindaco, ha sferrato un calcio al gatto del vicino.... Tribunale - Sfilata di testimoni al processo per stalking e lesioni al 54enne romano "cacciato" da Proceno in pi ...L’ex governatore: «Ho fatto vacanze fuori dal comune, non le rifarei» La sanità lombarda era buona. Il livello territoriale è stato distrutto da Maroni ...