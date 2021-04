Finanziamenti a tasso zero per le imprese del cratere. Castelli: 'Linfa importante per il rilancio del territorio' (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA - Finanziamenti a tasso zero per investimenti di micro, piccole e medie imprese già presenti nei comuni terremotati sulla base delle misure previste dall'articolo 24 del Dl 189/2016. A gestire ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 16 aprile 2021) ANCONA -per investimenti di micro, piccole e mediegià presenti nei comuni terremotati sulla base delle misure previste dall'articolo 24 del Dl 189/2016. A gestire ...

Ultime Notizie dalla rete : Finanziamenti tasso Finanziamenti a tasso zero per le imprese del cratere. Castelli: 'Linfa importante per il rilancio del territorio' ANCONA - Finanziamenti a tasso zero per investimenti di micro, piccole e medie imprese già presenti nei comuni terremotati sulla base delle misure previste dall'articolo 24 del Dl 189/2016. A gestire i fondi ...

Imprese del cratere, da Invitalia finanziamenti a tasso zero Assessore Castelli: "Ulteriore linfa per il rilancio" “È un’ulteriore linfa per il rilancio socio-economico del cratere che conferma, ancora una volta, l’attenzione del Commissario Legnini a dare pron ...

