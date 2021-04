Draghi: «Ristoranti aperti la sera, ma all’aperto. Aiuti a chi ha perso tutto. E faremo debito buono» (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle parole che Mario Draghi ha pronunciato durante l'attesa conferenza stampa, le notizie che gran parte d'Italia aspettava con ansia: dal 26 aprile torneranno le zone gialle, con un giallo rafforzato, che però significa riapertura delle scuole, in presenza, nelle zone gialle e arancioni; riapertura delle attività di ristorazione, sport e spettacolo. Def e Aiuti a chi ha perso tutto. Alitalia e Stellantis L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 16 aprile 2021) Nelle parole che Marioha pronunciato durante l'attesa conferenza stampa, le notizie che gran parte d'Italia aspettava con ansia: dal 26 aprile torneranno le zone gialle, con un giallo rafforzato, che però significa riapertura delle scuole, in presenza, nelle zone gialle e arancioni; riapertura delle attività di ristorazione, sport e spettacolo. Def ea chi ha. Alitalia e Stellantis L'articolo proviene da Firenze Post.

Dal 26 aprile torna la zona gialla, aprono scuole, teatri e ristoranti Premier Draghi: 'Si può guardare al futuro con un prudente ottimismo e ...'

