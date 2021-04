Decreto Covid aprile, ecco le regole: spostamenti, parrucchieri, scuola e seconde case - GUIDA PDF (Di venerdì 16 aprile 2021) Le regole decise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il Decreto aprile: dal ritorno a scuola in presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli amici... Leggi su feedpress.me (Di venerdì 16 aprile 2021) Ledecise dal Governo sono di nuovo in vigore dopo le feste pasquali con il: dal ritorno ain presenza ovunque fino alla prima media fino al divieto di fare visite agli amici...

Ultime Notizie dalla rete : Decreto Covid Partite Iva, stangata in arrivo! Tutto quello che c'è da sapere È trascorso ormai più di un anno da quando il Covid è entrato prepotentemente nelle nostre vite, ... Ne è un chiaro esempio il Decreto Sostegni , che porta con sé varie misure importanti, come ad ...

Conferenza stampa Draghi oggi su riaperture: orario e dove vederla Il via libera all'allentamento delle misure restrittive anti - Covid dipenderà non solo dall'... Con molta probabilità verrà reintrodotta la zona gialla , bandita con l'ultimo decreto, e verrà eliminato ...

Monitoraggio Covid. Rt nazionale in discesa a 0,85. La Campania passa in arancione 16 APR - In calo a 0,85 l’indice Rt nazionale con la Penisola che torna a colorarsi arancione. È quanto emerge dall’ultimo monitoraggio Covid relativo alla settimana dal 5 all’11 aprile. L’indice Rt s ...

Reddito di emergenza: le istruzioni dell’Inps, domande fino al 30 aprile per 3 mensilità. Arrivano le istruzioni dettagliate dell’Inps sulla richiesta del Reddito di emergenza: l’Istituto ha pubblicato la circolare sulla misura prevista dal decreto Sostegni che prevede il riconoscimento di ...

