Confesercenti Campania: Finalmente in zona arancione, ora si avvii una programmazione per non chiudere più (Di venerdì 16 aprile 2021) Confesercenti Campania accoglie con fiducia il ritorno della Campania in “zona arancione”, con conseguente riapertura di molte attività. “È una buona opportunità per diverse imprese – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di Confesercenti Campania – purché però si avvii una chiara programmazione in modo da non richiudere mai più, altrimenti il danno sarebbe maggiore. Confesercenti chiede infatti alle istituzioni di governare questi processi con estrema trasparenza, senza essere leggeri. Come esigiamo dalle nostre attività l’applicazione piena dei protocolli anti-Covid, dalla sanificazione dei locali alle distanze di sicurezza, così esigiamo dal Governo di riaprire per non richiudere ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 16 aprile 2021)accoglie con fiducia il ritorno dellain “”, con conseguente riapertura di molte attività. “È una buona opportunità per diverse imprese – commenta Vincenzo Schiavo, presidente di– purché però siuna chiarain modo da non rimai più, altrimenti il danno sarebbe maggiore.chiede infatti alle istituzioni di governare questi processi con estrema trasparenza, senza essere leggeri. Come esigiamo dalle nostre attività l’applicazione piena dei protocolli anti-Covid, dalla sanificazione dei locali alle distanze di sicurezza, così esigiamo dal Governo di riaprire per non ri...

Advertising

fattidinapoli : Covid-19: Campania in arancione. Confesercenti: 'Riaprire solo per non chiudere mai più' - - v_schiavo : Ieri il Prefetto di #Napoli Marco #Valentini ci ha ricevuto, elogiando #Confesercenti Campania per la correttezza e… -

Ultime Notizie dalla rete : Confesercenti Campania CRISI COVID: L'ANNO 'D'ORO' DEL LAVORO NERO, IN ABRUZZO IRREGOLARITA' OLTRE MEDIA NAZIONALE Come evidenziato a marzo dalla Confesercenti, in Abruzzo oltre 1.300 imprese sono a rischio ... in Calabria il tasso di irregolarità è pari al 22,1 per cento (136.200 irregolari), in Campania al 19,4 ...

Obiettivi AICAN: unione e condivisione d'intenti ...Officina delle Idee e tra le responsabili delle Donne che fanno Impresa di Confesercenti, ... Amedeo D'Alessio, segretario generale Filt - Cgil Campania, è d'importanza fondamentale la rappresentanza dei ...

Confesercenti Campania: Finalmente in zona arancione, ora si avvii una programmazione per non chiudere più Confesercenti Campania accoglie con fiducia il ritorno della Campania in “zona arancione”, con conseguente riapertura di molte attività. “È una buona opportunità per diverse imprese – commenta Vincenz ...

Campania in zona arancione, con conseguente riapertura di molte attività Confesercenti Campania accoglie con fiducia il ritorno della Campania in “zona arancione”, con conseguente riapertura di molte ...

Come evidenziato a marzo dalla, in Abruzzo oltre 1.300 imprese sono a rischio ... in Calabria il tasso di irregolarità è pari al 22,1 per cento (136.200 irregolari), inal 19,4 ......Officina delle Idee e tra le responsabili delle Donne che fanno Impresa di, ... Amedeo D'Alessio, segretario generale Filt - Cgil, è d'importanza fondamentale la rappresentanza dei ...Confesercenti Campania accoglie con fiducia il ritorno della Campania in “zona arancione”, con conseguente riapertura di molte attività. “È una buona opportunità per diverse imprese – commenta Vincenz ...Confesercenti Campania accoglie con fiducia il ritorno della Campania in “zona arancione”, con conseguente riapertura di molte ...