Che sta succedendo ai Cinquestelle (e perché i talk show fanno finta di niente)? (Di venerdì 16 aprile 2021) Chi li ha visti? Più che Bianca Berlinguer o Corrado Formigli dovrebbe essere Federica Sciarelli a darsi da fare per portare in tv qualche leader dei Cinquestelle e chiedergli, come Michelangelo al suo Mosè, perché non parli? perché nessun grillino spiega che cosa sta succedendo nel primo partito italiano (in realtà è il quarto, ma è il più rappresentato in Parlamento)? perché mentre prima, soprattutto ai bei tempi dell'abolizione della povertà (governo Conte 1 cosiddetto gialloverde), c'era sempre un Di Maio, un Toninelli, almeno un Buffagni, oggi nessuno di loro va in tv a spiegare qual è, se c'è, una svolta politica e "ideologica" del Movimento? perché l'avvocato Giuseppe Conte, a parte una noiosa riunione in streaming in cui non ha detto niente, non prova a farci ...

Ultime Notizie dalla rete : Che sta Non solo truppe: il processo di pace afghano fa tappa in Turchia Fonti diplomatiche turche riferiscono che il ministero degli Esteri di Ankara sta lavorando sui Paesi che aderiranno al tavolo, sul livello dei rappresentanti e sull'ordine di partecipazione alla ...

Salta la corrente, due auto si scontrano per colpa del semaforo spento Non è ancora chiaro come mai, fatto sta che il semaforo è guasto . In viale Ancona c'è una segnaletica di dare la precedenza ma E. R. O., 24enne di Mestre alla guida di una Renault Megane, non la ...

Lega di serie A, Dal Pino sfiduciato: cosa c’è dietro la lettera dei sette club La coalizione tra club storicamente avversari (ci sono Juventus, Inter, ma anche Lazio, Napoli, Atalanta, Fiorentina e Verona) ha nel mirino anche Gravina. Dal Pino non si dimette, ma risponderà con g ...

Inchiesta sui vaccini, la procura di Biella indaga sul presidente e sui revisori della cooperativa Anteo Sono in totale nove gli avvisi di garanzia per il caso dei «furbetti del vaccino» che nei giorni scorsi sono stati consegnati ad altrettanti soggetti legati alla cooperativa Anteo. Oltre al presidente ...

