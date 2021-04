“C’è un terzo incomodo”. Belen, nessun matrimonio con Antonino Spinalbese. Altro che preparativi in corso… (Di venerdì 16 aprile 2021) Abbiamo lasciato una innamoratissima Belen Rodriguez a godersi il sole delle Maldive con il suo amore meraviglioso Antonino Spinalbese. Un resort di lusso di prim’ordine, con suite presidenziali e a mezzo passo dal mare. C’è chi ha voluto ficcanasare un po’ di più, ricercando sul sito della struttura ricettiva il costo per notte, arrivando alla conclusione che Belu e fidanzato spendano per la loro camera attorno alle 900 euro. Belen Rodriguez è incinta e darà alla luce in estate la sua seconda figlia, avuta dal suo compagno Antonino Spinalbese. Proprio nelle ultime settimane si sono diffuse un po’ ovunque diverse voci di corridoio riguardo al fatto che i due si sarebbero sposati a breve. Anzi, a quanto pare Belen intendeva sposarsi ancora col pancione. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 16 aprile 2021) Abbiamo lasciato una innamoratissimaRodriguez a godersi il sole delle Maldive con il suo amore meraviglioso. Un resort di lusso di prim’ordine, con suite presidenziali e a mezzo passo dal mare. C’è chi ha voluto ficcanasare un po’ di più, ricercando sul sito della struttura ricettiva il costo per notte, arrivando alla conclusione che Belu e fidanzato spendano per la loro camera attorno alle 900 euro.Rodriguez è incinta e darà alla luce in estate la sua seconda figlia, avuta dal suo compagno. Proprio nelle ultime settimane si sono diffuse un po’ ovunque diverse voci di corridoio riguardo al fatto che i due si sarebbero sposati a breve. Anzi, a quanto pareintendeva sposarsi ancora col pancione. (Continua dopo ...

