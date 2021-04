Beautiful | Steffy pronta a sposarsi | una rivelazione però cambia tutto

(Di venerdì 16 aprile 2021) La figlia di Ridge sta tentando di costruirsi una famiglia e, questa volta, non con uno Spencer: le ultime anticipazioni americane segnalano che una verità potrebbere nuovamente le carte in tavola L'articolo proviene da Gossip e Tv.

La figlia di Ridge sta tentando di costruirsi una famiglia e, questa volta, non con uno Spencer: le ultime anticipazioni americane segnalano che una verità potrebbe cambiare nuovamente le carte in ...... lei combatterà contro Quinn per salvare il suo matrimonio e lo stesso dovrebbe fare sua figlia, impedendo a gente come Thomas edi rovinarle la vita./ Anticipazioni puntata oggi, 14 ...La figlia di Ridge sta tentando di costruirsi una famiglia e, questa volta, non con uno Spencer: le ultime anticipazioni americane segnalano che una verità potrebbe cambiare nuovamente le carte in tav ...Nelle prossime puntate di Beautiful, Hope smaschererà Thomas proprio il giorno delle sue nozze con Zoe: quest'ultima lo prenderà a ceffoni ...