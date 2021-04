Atalanta, Luis Muriel festeggia 30 anni a suon di gol: uno ogni 45 minuti (Di venerdì 16 aprile 2021) Bergamo, 16 aprile 2021 - Trenta candeline oggi e il sogno vicino di 20 gol in campionato . Luis Fernando Freto Muriel compie 30 anni, 'scollinando' nella seconda fase della sua carriera. La fase ... Leggi su ilgiorno (Di venerdì 16 aprile 2021) Bergamo, 16 aprile 2021 - Trenta candeline oggi e il sogno vicino di 20 gol in campionato .Fernando Fretocompie 30, 'scollinando' nella seconda fase della sua carriera. La fase ...

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Luis Probabili formazioni Serie A della 31giornata: ultime news dai campi ... in difesa si candida Goldaniga ATALANTA - JUVENTUS, domenica ore 15 Atalanta, cambio obbligato per ... Il lavoro parziale in settimana di Luis Alberto non deve far preoccupare i fantallenatori: il 'Mago'...

Nati oggi: Luis Muriel, un fenomeno senza “titoli” Il 16 aprile 1991 nasce Luis Muriel: atteso per anni, oggi è uno dei migliori giocatori della Serie A. E a qualcuno ricorda ... il Fenomeno.

Atalanta, Luis Muriel festeggia 30 anni a suon di gol: uno ogni 45 minuti Rinascita del colombiano a suon di reti: nel rapporto tra gol e minuti giocati nessuno come lui. Ora vale 40 milioni e fa gola all'Inter e ai grandi club europei ...

