Arrestato 44enne per violenza nei confronti della madre a Cagliari (Di venerdì 16 aprile 2021) Arrestato 44enne Cagliaritano per ennesimo episodio di violenza nei confronti della madre nel pomeriggio di ieri giunta una richiesta di aiuto da parte della donna, vittima dell'ennesimo episodio di violenza da parte di suo figlio. L'immediato intervento degli agenti della Squadra Volante, in uno stabile nel quartiere "La Palma", ha messo fine ad una situazione

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato 44enne Cagliari, minaccia e picchia la mamma: 44enne arrestato per atti persecutori Un 44enne di Cagliari è stato arrestato per atti persecutori . Vittima la mamma, una 70enne. Ieri pomeriggio dopo l'ennesima aggressione l'anziana ha chiamato il 113. Sul posto sono arrivati gli ...

