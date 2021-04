Ambiente, Fontana (Mite): “Velocizzare bonifiche dei siti contaminati è una necessità” (Di venerdì 16 aprile 2021) “Le procedure di bonifica sono iter complessi ma che devono assicurare la tutela dell’Ambiente e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di fruirne per la popolazione. I siti di Interesse Nazionale, specialmente, sono ferite da sanare, Velocizzare la messa in sicurezza e bonifica è una necessità, senza però ridurre la qualità degli interventi attuati. Il decreto sul programma di bonifica dei siti orfani che sblocca 105 milioni di euro per le bonifiche è andato proprio in questa direzione”. Così Ilaria Fontana, sottosegretaria al Mite, in occasione del webinar “siti contaminati. Le procedure di caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76” promosso ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 16 aprile 2021) “Le procedure di bonifica sono iter complessi ma che devono assicurare la tutela dell’e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di fruirne per la popolazione. Idi Interesse Nazionale, specialmente, sono ferite da sanare,la messa in sicurezza e bonifica è una, senza però ridurre la qualità degli interventi attuati. Il decreto sul programma di bonifica deiorfani che sblocca 105 milioni di euro per leè andato proprio in questa direzione”. Così Ilaria, sottosegretaria al, in occasione del webinar “. Le procedure di caratterizzazione e bonifica alla luce del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76” promosso ...

Advertising

enpaonlus : Avvelenati i pesci rossi della fontana della villa comunale di Vibo - fisco24_info : Ambiente, Fontana (Mite): 'Velocizzare bonifiche dei siti contaminati è una necessità': “Le procedure di bonifica s… - TG24info : Fontana Liri – Il rilancio del territorio resta l’obiettivo principe - errecavallo : RT @roadtogreen2020: È intervenuta alla conferenza Keep Celani and Run Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero Transizione Ecologica.… - roadtogreen2020 : È intervenuta alla conferenza Keep Celani and Run Ilaria Fontana, Sottosegretaria al Ministero Transizione Ecologic… -

Ultime Notizie dalla rete : Ambiente Fontana Bonifica siti contaminati, webinar Geologi con RemTech Expo ...complessi ma che devono assicurare la tutela dell'ambiente e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di fruirne per la popolazione' dichiara l'On Ilaria Fontana, ...

Egea sostiene "Keep Clean and Run for Peace" La Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica, Onorevole Ilaria Fontana , ha ... " Con l'Accordo di Programma stipulato nel 2018 tra l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del ...

Ambiente, Fontana (Mite): "Velocizzare bonifiche dei siti contaminati è una necessità" Adnkronos Palazzo Gentilcore, il gioiello nel cuore di Castellabate pronto a ripartire di Antonio Vuolo «In questi mesi di chiusura forzata ci siamo concentrati sulla necessità di reagire positivamente alle difficoltà generate dalla pandemia». Esordisce così Chiara Fontana, titolare di ...

Al via il 23 aprile la settima edizione di “Keep Clean and Run” Il KCR – Keep Clean and Run for Peace 2021 – la corsa di Roberto Cavallo nata nel 2015 per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti, parte il prossimo 23 aprile da Montignoso e, in 7 tappe e 416 ...

...complessi ma che devono assicurare la tutela dell'e della salute affinché al ripristino delle aree possa seguire la possibilità di fruirne per la popolazione' dichiara l'On Ilaria, ...La Sottosegretaria al Ministero della Transizione Ecologica, Onorevole Ilaria, ha ... " Con l'Accordo di Programma stipulato nel 2018 tra l'allora Ministero dell'e della Tutela del ...di Antonio Vuolo «In questi mesi di chiusura forzata ci siamo concentrati sulla necessità di reagire positivamente alle difficoltà generate dalla pandemia». Esordisce così Chiara Fontana, titolare di ...Il KCR – Keep Clean and Run for Peace 2021 – la corsa di Roberto Cavallo nata nel 2015 per sensibilizzare contro l’abbandono dei rifiuti, parte il prossimo 23 aprile da Montignoso e, in 7 tappe e 416 ...