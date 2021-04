Altro che riaperture, primo maggio in lockdown. Draghi sta con Speranza e alla Lega chiede unità (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Niente riaperture prima del 3 maggio, con il fine settimana del 1 maggio in lockdown: Mario Draghi non intende cedere alle richieste della Lega e anzi chiede unità: “No a dispetti e polemiche“. Salvo “miracoli”, per le riaperture bisognerà attendere il prossimo decreto (quello in vigore scade il 30 aprile). Appare questo il quadro più probabile nonostante il pressing della Lega. Oggi alle 11, nella cabina di regia convocata dal premier con le forze di maggioranza, si dovrà trovare la quadra tra “rigoristi” (Speranza e giallofucsia) e “aperturisti” (centrodestra). Tuttavia, dati alla mano su contagi e vaccinazioni, è più che prevedibile che ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 16 aprile 2021) Roma, 16 apr – Nienteprima del 3, con il fine settimana del 1in: Marionon intende cedere alle richieste dellae anzi: “No a dispetti e polemiche“. Salvo “miracoli”, per lebisognerà attendere il prossimo decreto (quello in vigore scade il 30 aprile). Appare questo il quadro più probabile nonostante il pressing della. Oggi alle 11, nella cabina di regia convocata dal premier con le forze diranza, si dovrà trovare la quadra tra “rigoristi” (e giallofucsia) e “aperturisti” (centrodestra). Tuttavia, datimano su contagi e vaccinazioni, è più che prevedibile che ...

Advertising

luigidimaio : Appena concluso il Consiglio dei Ministri. Approvato un nuovo scostamento da 40 miliardi. Con questi soldi finanzi… - matteosalvinimi : Per chi rimane sveglio, alle 23.45 sarò su Rai Uno con @BrunoVespa a #portaaporta, mentre sabato mattina in tribuna… - sabrina_decarlo : Fatemi capire, mentre il @Mov5Stelle ancora una volta sta intervenendo per bloccare l’ennesimo scempio facendo rico… - Bubukoala : RT @felvpato: questi nemmeno si lavano le mani dopo essersi sgrullati la ciolla dopo aver pisciato e si preoccupano del nostro sangue mestr… - SandraCeradini : RT @maolindas: Quello che il tuo gatto sa' di te, non lo sa' neppure il tuo migliore amico, perché agli Umani puoi mentire agli animali no!… -

Ultime Notizie dalla rete : Altro che Francesca Piccinini lascia (di nuovo) il volley: 'A 42 anni mollo davvero, ma non metto su famiglia: sono single e difficile!' Una scelta che non è dettata, come spesso accade, dalla voglia di maternità e famiglia. 'Sono ... un successo dopo l'altro, nelle squadre di mezza Italia e in Nazionale. E anche fuori dai palazzetti: ...

Jennifer Lopez e Alex Rodriguez si sono lasciati: 'Continueremo a sostenerci a vicenda' Per rispetto nei loro confronti, l'unico altro commento che intendiamo fare consiste nel ringraziare tutti coloro che ci hanno inviato parole gentili e di supporto' , hanno fatto sapere la cantante e ...

Sul serio potremmo creare un Jurassic Park? Con i dinosauri-dinosauri no, ma un parco di “pollosauri” o strani animali ibridi forse sì: la domanda semmai è perché ...

Domenica sera Juve e Milan tiferanno Inter. Certificando la superiorità nerazzurra C’è chi semplicemente rosica e per non riconoscere i meriti dell’Inter – che probabilmente se fosse stata un’altra squadra sarebbe stata al contrario esaltata – sminuisce il percorso del Biscione. In ...

Una sceltanon è dettata, come spesso accade, dalla voglia di maternità e famiglia. 'Sono ... un successo dopo l', nelle squadre di mezza Italia e in Nazionale. E anche fuori dai palazzetti: ...Per rispetto nei loro confronti, l'unicocommentointendiamo fare consiste nel ringraziare tutti coloroci hanno inviato parole gentili e di supporto' , hanno fatto sapere la cantante e ...Con i dinosauri-dinosauri no, ma un parco di “pollosauri” o strani animali ibridi forse sì: la domanda semmai è perché ...C’è chi semplicemente rosica e per non riconoscere i meriti dell’Inter – che probabilmente se fosse stata un’altra squadra sarebbe stata al contrario esaltata – sminuisce il percorso del Biscione. In ...