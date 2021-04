Wanderer per PSVR è un'avventura che ci farà viaggiare nel tempo per cambiare il corso della storia (Di giovedì 15 aprile 2021) E' in arrivo un interessante gioco per PSVR che metterà nelle vostre mani il destino dell'umanità. Wanderer è un nuovo titolo per la realtà virtuale di Sony basato sui viaggi nel tempo. Nei panni di Asher Neumann, vi ritroverete in ??un viaggio inaspettato per cambiare il corso della storia. Il gioco inizia in ??una linea temporale alternativa e apocalittica in cui sarete alla ricerca dell'appartamento perduto di vostro nonno e dei misteriosi artefatti che sono nascosti al suo interno. Con la scoperta di un orologio da polso insolito, sbloccherete il potere di attraversare il tempo e lo spazio. Wanderer combina una miscela unica di enigmi in stile escape room e sequenze d'azione pratiche che vi vedranno riunire oggetti ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 15 aprile 2021) E' in arrivo un interessante gioco perche metterà nelle vostre mani il destino dell'umanità.è un nuovo titolo per la realtà virtuale di Sony basato sui viaggi nel. Nei panni di Asher Neumann, vi ritroverete in ??un viaggio inaspettato peril. Il gioco inizia in ??una linearale alternativa e apocalittica in cui sarete alla ricerca dell'appartamento perduto di vostro nonno e dei misteriosi artefatti che sono nascosti al suo interno. Con la scoperta di un orologio da polso insolito, sbloccherete il potere di attraversare ile lo spazio.combina una miscela unica di enigmi in stile escape room e sequenze d'azione pratiche che vi vedranno riunire oggetti ...

