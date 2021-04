Turchia | rilasciato lo scrittore e giornalista Ahmet Altan | era in carcere dal 2016

(Di giovedì 15 aprile 2021) L’Alta corte turca ha ordinato il rilascio del, condannato a 10 anni e mezzo dinel 2019 per il suo coinvolgimento nel fallito colpo di stato del. La decisione arriva il giorno dopo che la Corte europea dei diritti dell’uomo ha condannato con forza laper la detenzione dell’intellettuale 71enne, molto rispettato in patria e all’estero. Lo riporta l’agenzia di stampa statale Anadolu. Nello specifico, la Corte Suprema turca ha annullato le condanne emesse nel processo ale intellettuale turco,, e allaNazli Ilcak, indal, decretandone la liberazione. Due giorni fa ...

Se da Ankara al momento non giungono reazioni, è difficile immaginare che Altan sia. La, colpita da più di una condanna della Corte europea, procede come uno schiacciasassi, ...L'Alta corte turca ha ordinato il rilascio del giornalista e scrittore Ahmet Altan, condannato a 10 anni e mezzo di carcere nel 2019 per il suo coinvolgimento nel fallito colpo di stato del 2016. La d ...Il 71enne intellettuale era stato condannato per coinvolgimento nel fallito golpe dell'estate 2016 contro Erdogan. Attivisti hanno denunciato abusi e violazioni nel processo a suo carico. Le sue ...