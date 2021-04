Serie A, la retrocessione di Maresca: farà il 4° uomo in Sassuolo-Fiorentina (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio Maresca, l'arbitro che ha espulso ingiustamente Ibrahimovic, farà il quarto uomo nel match di sabato tra Sassuolo e Fiorentina Leggi su pianetamilan (Di giovedì 15 aprile 2021) Fabio, l'arbitro che ha espulso ingiustamente Ibrahimovic,il quartonel match di sabato tra

Ultime Notizie dalla rete : Serie retrocessione Bologna - Spezia: cronaca diretta live, risultato in tempo reale ... gara valida per la trentunesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021: Calcio di inizio ... a +12 dalla zona retrocessione, con 30 punti, frutto di 9 vittorie, 7 pareggi e 14 sconfitte; 39 ...

Serie B/F: per il Futsal Senise un pareggio che può valere una storica salvezza Ancora non c'è nulla di concreto, ma si fanno sempre più insistenti le voci circa la retrocessione unicamente delle ultime due della graduatoria, con eliminazione dei play - out. Ma, ribadiamo, al ...

Serie B/F: per il Futsal Senise un pareggio che può valere una storica salvezza Il Futsal Senise, pareggiando sabato scorso al “PalaSinisgalli” per 9-9 contro lo United Aprilia ha conquistato aritmeticamente il diritto a disputare i play-out. Di per sé già questo sarebbe un grand ...

Basket femminile, la Dinamo ospita Broni per la prima gara dei playout Il primo obiettivo è stato raggiunto: evitare la retrocessione e giocarsi nei playout la permanenza nella massima serie femminile. Adesso la matricola Dinamo si gioca nei playout la salvezza. Sabato a ...

