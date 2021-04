Scostamento di bilancio, 40 miliardi: ok dal governo (Di giovedì 15 aprile 2021) Scostamento di bilancio per 40 miliardi di euro, semaforo verde. E’ arrivato, dopo meno di un’ora di riunione, il via libera del Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta di un nuovo Scostamento. Lo si apprende da fonti di governo al termine del Cdm. Dunque Scostamento di bilancio da 40 miliardi e deficit-pil all’11,8% quest’anno, a quanto apprende l’Adnkronos, le cifre approvate in Consiglio dei ministri per il nuovo sforamento del disavanzo e nel quadro delle stime del Def. Il Cdm, secondo le stesse fonti, ha approvato anche un piano di investimenti aggiuntivo da 30 miliardi che darà un forte impulso alla discesa del rapporto deficit-pil destinato a scendere sotto il 3% nel 2025. L'articolo ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 15 aprile 2021)diper 40di euro, semaforo verde. E’ arrivato, dopo meno di un’ora di riunione, il via libera del Consiglio dei ministri al Documento di economia e finanza e alla richiesta di un nuovo. Lo si apprende da fonti dial termine del Cdm. Dunquedida 40e deficit-pil all’11,8% quest’anno, a quanto apprende l’Adnkronos, le cifre approvate in Consiglio dei ministri per il nuovo sforamento del disavanzo e nel quadro delle stime del Def. Il Cdm, secondo le stesse fonti, ha approvato anche un piano di investimenti aggiuntivo da 30che darà un forte impulso alla discesa del rapporto deficit-pil destinato a scendere sotto il 3% nel 2025. L'articolo ...

Advertising

Azione_it : Il Governo ha appena approvato uno scostamento di bilancio da 40 miliardi. Chiediamo con forza che sia destinato pr… - quinta : Scostamento di bilancio... Scostamento di bilancio.. Celebrato come una conquista anziché come un male necessario.… - RaiNews : Uno scostamento da 40 miliardi e una linea di finanziamento complementare al #RecoveryPlan da circa 30 miliardi pe… - AzzolinaLucia : Il Consiglio dei ministri ha approvato il Documento di economia e finanza e il nuovo scostamento di bilancio da 40… - pborghilivorno : #governodraghi scostamento di bilancio e Def, in corso il Consiglio dei Ministri. Il Pil 2021 previsto a 4,5%… -